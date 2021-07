Tampa Bay je že na pol poti

Hokejisti Tampe Bay so na drugi tekmi finala NHL s 3:1 premagali Montreal in v finalni seriji na štiri zmage vodijo z 2:0. Ključni gol za drugo zmago Tampe je dosegel Blake Coleman, v vratih pa je blestel Andrej Vasilevskij.



Colemanu je v zadnjem hipu druge tretjine z enim od lepših golov sezone uspelo unovčiti bliskoviti protinapad Tampe. Podajo z leve je po skoku prestregel v zraku in plošček med padanjem ob branilcu nekako usmeril v gol, mimo vratarja Montreala Careyja Pricea, za ponovno vodstvo Tampe.



Ob Colemanu in njegovem »letečem golu« je na tekmi izstopal Vasilevskij, ki je zbral 42 obramb. Usodo gostov pa je z golom v 16. minuti zadnje tretjine zapečatil Ondrej Palat.



Finalni dvoboj se po dveh tekmah v Tampi zdaj za naslednji dve tekmi seli v Montreal. Tretja tekma bo v noči iz petka na soboto po slovenskem času.



Do takrat pa bo beseda tekla predvsem o golu Colemana, ki je za Tampo prišel ob pravem času.



»Mislim, da nihče ne načrtuje skokov po ledu, ampak je bilo to vse, kar sem lahko storil, glede na okoliščine,« je bil po tekmi skromen Coleman.



Pomen gola za ponovno vodstvo tik pred koncem druge tretjine je izpostavil tudi trener Tampe Jon Cooper: »Vsekakor je gol prevesil težo dogajanja v našo prid pred začetkom zadnje tretjine. Gol ne bi mogel priti ob boljšem času.«



V letošnji končnici je Montreal izgubil vse tekme (6), ko je zaostajal po dveh tretjinah. Ko je bil rezultat izenačen po drugi tretjini, je nato zmagal na vseh štirih srečanjih doslej.



Po drugi zaporedni zmagi pa je tudi statistika Stanleyjevega pokala zdaj močno v prid Tampe. Od 51 moštev, ki so povedla z 2:0 v finalu NHL, jih je kar 46 prišlo do končne zmage.

