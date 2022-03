Toča golov v Beljaku, osem v mreži Olimpije, ki je vodila s 4:2

Hokejisti SŽ Olimpije so se prvič v četrtfinalni seriji lige ICEHL z VSV Beljakom znašli v zaostanku. Tretjo tekmo v Beljaku so izgubili s 5:8 (1:1, 3:4, 1:3), tako da je zdaj izid v zmagah 2:1 za Beljačane.

Olimpija je proti Beljačanom izgubila še drugo drugo zaporedno tekmo. Po porazu s 3:4 v Ljubljani si je na tretji tekmi spet želela povesti, a ji to ni uspelo. Po polovici tekme ji je sicer dobro kazalo, saj je dvakrat vodila z dvema goloma razlike, dva gola je dosegel Žiga Pance, a v nadaljevanju ji zmanjkalo zbranosti, ni znala odgovoriti na nalet gostiteljev, ki so napolnili ljubljansko mrežo.

VSV Beljak : SŽ Olimpija 8:5 (1:1, 4:3, 3:1) Mestna dvorana, gledalcev 2700, sodniki: Nikolić, Berneker, Martin, Spärer. Strelci: 0:1 Maia (4.), 1:1 Oleksuk (Karlsson, Hughes, 20.), 1:2 Pance (Tomaževič, 22.), 1:3 Magovac (Simšič, Murphy, 23.), 2:3 Hughes (Oleksuk, Brunner, 24.), 2:4 Pance (Leclerc, 29.), 3:4 Bacher (Fraser, Maxa, 35), 4:4 Kosmachuk (Krastebergs, Joslin, 38.), 5:4 Richter (Flemming Lanzinger, 40.), 5:5 Leclerc (Pance, Piche, 47.), 6:5 Schofield (Fraser, Kosmachuk, 52.), 7:5 Joslin (Karlsson, Hughes, 53.), 8:5 Karlsson (Hughes, Flemming, 58.); kazenske minute: VSV Beljak 4 minute, SŽ Olimpija 8 minut.

Že sam začetek tekme je bil razburljiv. Že v prvi minuti je Brett Koscmachuk sam pridrsal pred vratarja Žana Usa, a je bil ta uspešnejši. Na drugi strani je imel lepo priložnost Žan Jezovšek, kar ni uspelo njemu, je nekaj trenutkov pozneje Bastienu Maii, ki je Olimpiji že v četrti minuti zagotovil vodstvo. Ljubljančani so nato ubranili prvi power play na tekmi, drugega, ko je bil zaradi udarca s palico izključen Daniel Murphy, pa ne, 14,7 sekunde pred zvokom sirene za odhod na odmor je izenačil Travis Oleksuk.

Ljubljančanov to ni zmedlo in že v drugi minuti nadaljevanja je Žiga Pance izkoristil priložnost Blaža Tomaževiča in uspešno končal protinapad, le 24 sekund pozneje je bil natančen še Aleksandar Magovac. A vodstvo zeleno-belih 3:1 ni dolgo zdržalo, John Hughes, nekdanji igralec Olimpije in ljubljenec navijačev, je zaostanek Beljaka znižal. Ljubljanska obramba je bila v naslednjih minutah na preizkušnji, toda ubranila je nov power play domačega moštva, Pance pa je kmalu zatem prednost spet vrnil na +2.

VSV vodi z 2:1 v zmagah. FOTO: Črt Piksi

Toda gosti so vodstvo ekspresno zapravili, na 3:4 je znižal Stefan Bacher, z igralcem več je izenačil Kosmachuk, domači pa so tako kot v prvi tudi v drugi tretjini dosegli gol v zadnji minuti, sodniki so ga sicer dolgo preverjali z ogledom posnetka, a ga na koncu priznali.

V 47. minuti so sodniki preverjali tudi gol Sebastiena Leclerca ob igralcu več na ledu, tudi ta gol so priznali in ekipi sta bili spet izenačeni. Toda na koncu so bili v obojestransko odprti igri učinkovitejši domači, dosegli še tri gole, zadnjega v nebranjeno mrežo, in povedli v seriji z 2:1 v zmagah.

Četrta tekma bo v torek v Ljubljani.