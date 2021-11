Toronto rane po porazu s kralji zacelil v Philadelphii

Toronto Maple Leafs so po bolečem domačem porazu z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja zacelili rane z visoko zmago nad Philadelphia Flyers s 3:0. William Nylander je po prvi tretjini brez golov v Philadelphii zadel dvakrat, nekdanji član losangeleških kraljev Jack Campbell pa se je tokrat izkazal s 36 obrambami za že svoj drugi »shutout« sezone. Med strelce se je vpisal tudi Ondrej Kase, podaji pa je prispeval Auston Matthews. Poraz z LA Kings je bil za Toronto edini na zadnjih sedmih tekmah, letalce pa so ugnali brez poškodovanega kapetana Johna Tavaresa.

»Takoj od začetka smo imeli na ledu resen namen in skozi ves večer le izvrševali,« je dejal Campbell, ki je šestič v karieri ohranil mrežo nedotaknjeno. Carter Hart je v vratih Philadelphie zbral 30 obramb. »Res so odigrali čvrsto tekmo in težko je bilo priti do tistih najlepših priložnosti,« je goste pohvalil tudi domači strateg Alain Vigneault.

Minnesota s četrto zaporedno zmago na vrh centralne skupine

Minnesota Wild je ugnala zasedbo Arizona Coyotes s 5:2 in se s četrto zaporedno zmago zavihtela na vrh centralne skupine. V Glendalu je Kevin Fiala dosegel gol in dve podaji, med strelce za Minnesoto so se vpisali še Kiril Kaprizov, Joel Eriksson Ek, Marcus Foligno in Dmitri Kuliko. Kaapo Kahkonen je bil zanesljiv s 24 obrambami. Za domače sta v Gila River Areni zadela Shayne Gotisbehere in Andrew Ladd. Šibka točka domačih je bil vratar: Karel Vejmelka je pri 22 strelih na svoj gol dovolil pet golov, ko ga je v zadnji tretjini zamenjal Scott Wedgewood, ki je zbral osem obramb.

V Dallasu domače zvezde niso našle odgovora na napad Nashvilla, za katerega so zadeli Tanner Jeannot, Ryan Johansen, Matt Duchene in Colton Sissons. Dallas v centralni skupini na petem mestu zaostaja osem točk za vodilno Minnesoto. »Točno vem, kaj je narobe s to ekipo, in to bomo popravili,« je trener Dallasa Rick Bowness prepričan, da bo našel izhod iz krize.

Sredini izidi:

Philadelphia Flyers : Toronto Maple Leafs 0:3

Dallas Stars : Nashville Predators 2:4

Arizona Coyotes : Minnesota Wild 2:5