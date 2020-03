Tragedija v družini finskega hokejskega zvezdnika

Ljubljana – Finski hokejski zvezdnikpreživlja s svojo soprogo(in enoletnim sinom) nadvse težke trenutke. Hčerkica, ki sta se je tako zelo veselila, se jima je namreč rodila mrtva.»Najin angel se je v torek rodil brez srčnega utripa. Upanje sva našla v spoznanju, da nas opazuje nekje zgoraj kakor angel varuh. Verjameva, da se vse zgodi z razlogom,« je Emmi Granlund na družbenem omrežju instagram zapisala pod danes objavljeno fotografijo, na kateri drži rokico mrtve hčerkice. V pičli uri sta prejela 1300 komentarjev, med katerimi jima iskreno sožalje in moč želijo tudi številni zvezdniki iz sveta športa.Mikael Granlund je še kot najstnik zaslovel leta 2011, ko je v polfinalu svetovnega prvenstva na Slovaškem dosegel izjemen zadetek proti Rusom, tako da je za njihovimi vrati dvignil plošček na palico in ga nato nad ramo ruskega vratarjazabil v gol pod prečko. Zvezdnik iz Ouluja je bil tedaj med najzaslužnejšimi, da so se Finci ovenčali z zlato kolajno.Že leto pozneje je Granlunda pot vodila v NHL – h klubu Minnesota Wild, za katerega je igral vse do lani, ko se je preselil k moštvu Nashville Predators. V tej (prekinjeni) sezoni je 28-letni Finec zbral 30 točk (17 golov + 13 podaj), skupaj pa jih je v najmočnejši hokejski ligi na svetu dosegel že 352 (111 + 241).