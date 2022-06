Trdnjava MSG zdržala tudi drugi nalet prvakov

V dvoboju na štiri zmage so New York Rangers drugo tekmo v dvorani Madison Square Garden dobili s 3:2. V zadnji tretjini je za domačo ekipo zadel Mika Zibanejad, vratar Igor Šesterkin je zaustavil 29 strelov. Med strelce sta se že v uvodni tretjini za newyorško ekipo vpisala še K'Andre Miller in Kaapo Kakko, Adam Fox in Chris Kreider pa sta vsak k zmagi prispevala po dve podaji.

Za rangerje je bila to že osma zaporedna domača zmaga v dvorani Madison Square Garden.

»To je bila za nas seveda velika zmaga. Vendar pa se že pripravljamo na naslednjo,. Način, kako smo odigrali zadnji dve tekmi, bomo morali ohraniti tudi na naslednjih, če želimo zmagati. Želimo se boriti in trenutno nam gre dobro,« je po zmagi dejal domači trener Gerard Gallant.

Niso delali napak, izkazal se je tudi vratar

»Danes smo res dobro igrali v obrambi, povsem smo tekmecu omejili prostor, še posebej v uvodnih dveh tretjinah. Danes nismo naredili veliko napak. Spet se je izkazal tudi vratar,« pa je tekmo komentiral dvakratni podajalec Fox, ki med branilci vodi s 17 podajami in skupno 22 točkami v končnici.

Pri Tampi se je z golom in podajo najbolj izkazal Nikita Kučerov, en gol je dosegel Nicholas Paul, vratar Andrej Vasiljevski pa je zbral 25 obramb. Tampa je prvič v zadnjih treh sezonah končnice izgubila dve zaporedni tekmi.

»Ni nam uspelo izpeljati dogovorjenih zadev. Nismo dobro igrali. Tekmec je izkušen in je takoj kaznoval naše napake. Šele proti koncu smo našli pravi ritem. Tega moramo prenesti na naslednje tekme,« je dejal kapetan Tampe Steven Stamkos.

Zdaj se dvoboj seli na Florido; tretja in četrta tekma bosta v nedeljo oziroma torek v dvorani Amalie Arena.