Trener Mitja Šivic: Upam, da bo moj odstop pomagal Olimpiji

V ekipi hokejistov SŽ Olimpija je prišlo do dveh večjih sprememb: Mitja Šivic je odstopil z mesta glavnega trenerja, ekipo pa zapušča tudi kanadski branilec Carl Neill, ki je prejel odlično ponudbo iz DEL. »Dejstvo je, da smo poskušali več različnih stvari, kako se dvigniti, in ocenil sem, da je moj odhod z mesta glavnega trenerja najboljši način za ekipo, da naniza boljše rezultate. Rad bi se zahvalil predsedniku kluba Mihi Butari za priložnost, za potrpežljivost in spodbudo, ki sem je bil deležen vse do konca. Zahvaljujem se klubu, ki mi je dal priložnost delati na takšni ravni, veliko stvari, ki smo jih skupaj naredili, je bilo res dobrih. Zahvaljujem se tudi vsem sodelavcem v klubu, brez katerih ne bi bilo mogoče delati,« je o svoji odločitvi povedal Mitja Šivic.

Iščejo novega trenerja

Odločitev je komentiral tudi predsednik Miha Butara. »Odločitev Mitje Šivica spoštujem, a mi ni vseeno. Skupaj smo nanizali velike uspehe, gradili zgodbo na dolgi rok in prepričan sem, da se naše poti še križajo. Mitji se zahvaljujem za njegovo energijo, zavzetost in vodenje ekipe. Carl pa je dobil res odlično ponudbo iz Nemčije in pri koraku naprej v karieri ga nismo želeli ovirati. Za nas je to dokaz, da smo delali dobro. V nadaljevanju njegove kariere mu želim vse dobro,« je dodal Butara.

Predsednik kluba Miha Butara FOTO: Blaž Samec

Današnjo tekmo med HK SŽ Olimpija in Red Bull Salzburg, ki bo ob 19.15 v Hali Tivoli, bo vodil pomočnik trenerja Matic Kralj. V klubu so dodali, da iščejo nove okrepitve na igralskih mestih in so se že začeli pogovarjati z morebitnimi trenerji.