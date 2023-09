Trener Upi Karhula: Morda smo majhni, toda imamo veliko poguma

V nadaljevanju preberite:

V prvi sezoni nastopanja v ICEHL je vlak hokejistov Slovenske železnice Olimpija nezadržno drvel v končnico in se zaustavil v četrtfinalu. V prejšnji sezoni se je kmalu iztiril in šel na remont, saj so Ljubljančani pristali na predzadnjem mestu. Prenovo so zaupali finskemu strategu Anttiju Karhuli, ki je na predstavitvi ciljev še sedel v stoječem vagonu na prvem tiru ljubljanske železniške postaje in upa, da bo zeleno-bela kompozicija že v petek, ko bodo slovenski prvaki gostili Linz, začela mirno pot proti cilju, četrtfinalu razširjenega avstrijskega prvenstva.

V vagonu so ob Fincu sedeli še predsednik kluba Miha Butara, direktor Anže Ulčar, kapetan Žiga Pavlin in ameriški napadalec Trevor Gooch. Kaj so povedali, kolikšen bo proračun kluba, kakšen hokej bomo gledali v Tivoliju. Kaj nikakor ne smete povedati trenerju Upiju Karhuli? Oglejte si promocijski video z naslovom Olimpije se ne podpira s kavča!