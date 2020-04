Trenersko krmilo zelenih Zelenemu Ivu

Ljubljana

Ne užitkom na kratki rok



Čast in izziv

Gregor Polončič, stoji v ozadju klopi, je moral oditi, Olimpijini hokejisti pa so obsedeli zaradi predčasnega konca sezone. FOTO: Uroš Hočevar

Klub urejen

- Hokejiste SŽ Olimpije bo v prihodnje kot glavni trener vodil. V tej sezoni, ki se zaradi pandemije koronavirusa sicer ne bo končala s finalnimi tekmami, je ekipo državnih in pokalnih prvakov ter zmagovalcev alpske lige iz sezone 2018/19 nazadnje vodilIvo Jan, Zeleni Ivo, kot ga kličejo ljubljanski navijači, je v svoji karieri večino časa igral za Olimpijo in z njo osvojil šest naslovov državnega prvaka. V bogati igralski karieri je igral v najboljših evropskih ligah (Finska, Švedska, Nemčija, Švica, Avstrija).Izjemen pečat je pustil tudi v slovenski hokejski reprezentanci, kjer uživa status enega najboljših igralcev vseh časov. Slovenijo je zastopal na enajstih svetovnih prvenstvih. Po končani igralski karieri je stopil v trenerske čevlje in nabiral izkušnje v Olimpiji, Graz99, Eispiraten Crimmitschau in Vipitenu.Bil je tudi selektor slovenske hokejske reprezentance. Zadnjih šest mesecev je deloval kot vodja mladinskega pogona HK SŽ Olimpije.»Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti z Ivom, da prevzame vodenje članske ekipe in celotne stroke. S svojim znanjem, izkušnjami in programom bo izjemna dodana vrednost našem klubu. Verjamem, da bomo skupaj Olimpijo dvignili na še višjo raven. Naši cilji ostajajo ambiciozni.Delamo na dolgi rok in nas ne zanimajo kratkoročni užitki, ki bi lahko ogrozili razvoj naše zgodbe. Da smo na pravi poti, potrjujejo tudi rezultati, ki smo jih dosegli v preteklih sezonah,« je dejal predsednik SŽ OlimpijaNovi glavni trener Ivo Jan je dodal: »V veliko čast in izziv mi je prevzeti mesto glavnega trenerja in vodje stroke tako urejenega kluba, kot je HK SŽ Olimpija. Predsednik in direktor sta mi predstavila, me prepričala in navdušila z vizijo razvoja kluba.V novi sezoni želimo napredovati pri vseh selekcijah in s člansko ekipo obraniti vse osvojene naslove ter se uvrstiti na finalni turnircelinskega pokala. Zdaj moramo zavihati rokave in začeti uresničevati zastavljene cilje.«»S predsednikom sva iskala človeka, ki se bo ujemal z našo začrtano vizijo razvoja ljubljanskega hokeja in bo primeren tako za glavnega trenerja članske ekipe kot za vodenje celotnega trenerskega kadra. Ivo Jan je legenda ljubljanskega kluba in slovenskega hokeja, poleg tega pa ima bogate igralske in trenerske izkušnje, s katerimi bo pomagal klubu preitiše na višjo raven.Stanje v klubu je urejeno, finančno stabilno, pridobili smo nekaj novih sponzorjev, organizacijsko se krepimo in se intenzivno pripravljamo na novo sezono kljub trenutnim izrednim razmeram. Naši cilji ostajajo izjemno visoki, kot se za prvake spodobi,« pa je povedal klubski direktor