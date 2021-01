Tretja tekma, tretji poraz

Hokejisti iz Los Angelesa v NHL še vedno čakajo prvo zmago. Tokrat so v domači dvorani izgubili proti Coloradu z 2:3, Anže Kopitar pa se je pri obeh golih ekipe iz Kalifornije vpisal med podajalce.



Potem, ko so kralji na prvih dveh tekmah izgubili po podaljšku in osvojili po točko, so tokrat ostali povsem praznih rok.



Brandon Saad je goste v vodstvo popeljal že v 4. minuti, Devon Toews (37.) in Mikko Rantanen (37.) pa sta v drugem delu povišala na 3:0. Domačim se je odprlo šele v zadnjem delu. Najprej je v 48. minuti znižal Andreas Anthanasiou, Adrian Kempe pa je v 55. minuti izkoristil igralca več na ledu.



Na lestvici še vedno vodi Las Vegas s tremi zmagami, v noči na četrtek pa v igralniško metropolo prihaja Arizona. Danes pa je tretjo zmago dosegla Philadelphia, ki je s 3:0 premagala Buffalo.



Po prostem večeru bo v Los Angelesu gostoval Colorado Avalanche.

