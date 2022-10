Tretja v nizu z edinim golom v kazenskih strelih

Los Angeles Kings so v NHL dosegli tretjo zaporedno zmago. V gosteh so hokejisti iz Kalifornije s 4:3 po kazenskih strelih premagali Nashville. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 21 minutah in pol enkrat sprožil na gol tekmecev.

Junak tekme je bil Matt Roy, ki je v zadnjih sedmih minutah zadel kar dvakrat in ekipi iz Kalifornije zagotovil podaljšek in kazenske strele, ki so jih Kopitar in druščina v dvorani Bridgestone Arena spremenili v tesno zmago. Drugo v dveh dneh, potem ko je dan prej padel Detroit.

Gabriel Vilardi pa je zadel že četrtič v sezoni in bil edini, ki je dosegel gol v končnem obračunu napadalcev z vratarjem. Vratar Los Angelesa Cal Petersen je zbral 30 obramb.

Na nasprotni strani je Juuse Saros ubranil kar 32 strelov, med njimi tudi edini poskus Kopitarja, ki je na ledu preživel skoraj 21 minut in pol.

V končnici je bolje kazalo ekipi iz mesta country glasbe. To je že s prvim strelom na gol v drugim minuti v vodstvo popeljal Cody Glass. Villardi je izenačil v 25. minuti. Nato je gostiteljem vodstvo zagotovil Filip Forsberg, v 40. minuti pa je Tanner Jeannot poskrbel za vodstvo s 3:1.

Los Angeles je v zadnjem delu stavil vse na napad. Roy je znižal v 54. minuti, dve minuti in osem sekund pred koncem pa je poravnal na 3:3.

Po prostem večeru bo Los Angeles serijo gostovanj v četrtek nadaljeval v Pittsburghu.