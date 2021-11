Tretja zaporedna je prišla po loteriji kazenskih strelov

Kralji iz Los Angelesa so dosegli četrto zmago v hokejski ligi NHL. Za tretjo zaporedno zmago so se morali potruditi. Izid po rednem delu je bil 2:2, gostujoče St. Louis Blues pa so strli šele po kazenskih strelih za končni izid 3:2. Anže Kopitar se ni vpisal v statistiko strelcev ali podajalcev.

Kopitarju plošček nikakor ni šel v mrežo. Med tekmo je sprožil štiri strele proti vratom St. Louisa, zgrešil pa je tudi kazenski strel. Zato pa sta bila po Kopitarju uspešnejša njegova soigralca Alex Iafallo in Artur Kalijev, ki sta po rednem delu premagala gostujočega vratarja za domačo zmago Kings. V prvem krogu kazenskih strelov je zadel tudi Adrian Kempe.

St. Louis je v rednem delu tekme povedel z golom Braydena Schenna ob igralski premoči na ledu v 27. minuti. Kalijev in Kempe sta v tretji tretjini zadela za kralje, član gostujoče zasedbe Torey Krug pa je zadel za izenačenje in podaljšek 7,1 sekunde pred koncem.

Na sporedu so bile še tri tekme. Hokejisti Edmonton Oilers so odpravili Nashville Predators s 5:2, ekipa Chicago Blackhawks na domačem ledu ni bila kos hokejistom Carolina Hurricanes (3:4), zasedba Colorado Avalanche pa je po podaljšku doma izgubila proti Columbus Blue Jackets s 4:5.