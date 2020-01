Tudi Anže Kopitar na tekmi zvezd

Sestave ekipa za all star

V moštvu atlantske skupine bodo igrali David Pastrnak (Boston), Tyler Bertuzzi (Detroit), Anthony Duclair (Ottawa), Jack Eichel (Buffalo), Jonathan Huberdeau (Florida), Mitchell Marner (Toronto), Brady Tkachuk (Ottawa), Victor Hedman (tampa), Shea Weber (Montreal), Frederik Andersen (Toronto) in Andrej Vasiljevski (Tampa).



V metropolitanski ekipi so Kris Letang (Pittsburgh), Mathew Barzal (NY Islaners), Nico Hischier (New Jersey), Travis Konecny (Philadelphia), T.J. Oshie (Washington), Chris Kreider (NY Rangers), John Carlson (Washington), Jaccob Slavin (Carolina), Seth Jones (Columbus), Braden Holtby (Washington) in Tristan Jarry (Pittsburgh).



V moštvu centralne skupine bodo Nathan MacKinnon (Colorado), Patrick Kane (Chicago), Ryan O'Reilly (St. Louis), David Perron (St. Louis), Mark Scheifele (Winnipeg), Tyler Seguin (Dallas), Eric Staal (Nashville), Roman Josi (Nashville), Alex Pietrangelo (St. Louis), Jordan Binnington (St. Louis) in Connor Hellebuyck (Winnipeg).



V pacifiški skupini pa moštvo zvezd poleg Kopitarja sestavljajo še Connor McDavid (Edmonton), Leon Draisaitl (Edmonton), Tomaš Hertl (San Jose), Max Pacioretty (Vegas), Elias Pettersson (Vancouver), Matthew Tkachuk (Calgary), Mark Giordano (Calgary), Quinn Hughes (vancouver), Jacob Markstrom (Vancouver) in David Rittich (Calgary).

Na sporedu bo namreč tradicionalna tekma zvezd, tokrat petič tudi s slovenskim zvezdnikom Los Angelesa Anžetom Kopitarjem. FOTO: USA TODAY Sports

Konec tedna bo v severnoameriški hokejski ligi NHL tekmovalna prekinitev, a ljubitelji hokeja bodo vseeno prišli na svoj račun. Na sporedu bo namreč tradicionalna tekma zvezd, tokrat petič tudi s slovenskim zvezdnikom Los AngelesaLetošnje srečanje zvezd, ki bo v noči na soboto ponudilo obračune v hokejskih spretnostih, v noči na nedeljo pa še osrednji dogodek, tekme izbranih zvezdnikov, bo tretjič po letih 1970 in 1988 v St. Louisu. V vodstvu tekmovanja ugotavljajo, da so imeli pri izboru prizorišča za letošnjo zvezdniško tekmo srečno roko: v St. Louisu je hokej v vzponu, v prejšnji sezoni je tamkajšnje moštvo prvič v zgodovini osvojilo Stanleyjev pokal, v tej je na skupno drugem mestu v ligi, boljši so le hokejisti Washingtona.Kopitar bo petič po letih 2008, 2011, 2015 in 2018 zaigral na tekmi zvezd, pred dvema letoma se je s soigralci veselil zmage.V noči na nedeljo po slovenskem času se bosta najprej pomerili metropolitanska in atlantska ekipa, drugi polfinale sestavljata ekipi pacifiške in centralne skupine, sledi pa še finale. Tekma zvezd bo tokrat petič potekala v formatu s štirimi ekipami. Od leta 2016 imata po dve zmagi pacifiška in metropolitanska ekipa, preostali sta še brez zmage.Kapetani štirih zasedb so postali igralci, ki so jih z glasovanjem izbrali navijači, v tej vlogi so letos(pacifiška), Nathan MacKinnon (centralna), David Pastrnak (atlantska) in Kris Letang (metropolitanska). Namesto slednjega bi v tej vlogi sicer moral bili ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin, ki pa se je nastopu odpovedal. Trenerji ekip pa bodo Bruce Cassidy (Boston, atlantska ekipa), Todd Reirden (Washington, metropolitanska), Craig Berube (St. Louis, centralna) in Gerard Gallant (Vegas, pacifiška).Že dan prej pa bodo na svoj račun prišli ljubitelji hokejskih spretnosti. Prireditelji tekme zvezd so letos na spored uvrstili dve novi preizkušnji, tekmo ženskih zvezd 3 na 3, ko se bosta pomerili ekipi ameriških in kanadskih hokejistk, ter tekmovanje v strelih na tarče, pri katerem bodo hokejisti stali na posebni ploščadi nad ledom in skušali zadeti čim več različnih tarč. Poleg teh pa bodo tekmovali še za najmočnejši strel, izbrali bodo najhitrejšega drsalca med hokejisti, vratarja z največ zaporednimi obrambami ter preverjali natančnost strelov igralcev.