Tudi derbi turnirja pod Rožnikom pripadel Slovencem

V Parizu boljši gostitelji

V dvorani Tivoli so spet pozdravili gledalce. FOTO: Jože Suhadolnik



Učinkovitost z igralcem več

Slovenski hokejisti (na fotografiji Luka Kalan, Gregor Koblar in Luka Maver) so dosegli v Tivoliju drugo zmago. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenska hokejska reprezentanca je bila po uvodni sobotni zmagi proti Avstriji na ljubljanskem turnirju z uradnim nazivom Premagajmo covid boljša tudi od Francije, na papirju najmočnejše reprezentance pod Rožnikom. Risi so zmagali s 3:2 (1:1, 2:0, 0:1;10., 28.,38.;9.. 56.). Prav zdaj ob koncu sezone se je prvič po dobrem letu v Tivoli vrnilo občinstvo, nekaj ur pred tekmo so pri HZS dobili zeleno luč za navzočnost 400 gledalcev. Drevi ob 20. uri se bo Slovenija pomerila z Romunijo.Že v drugem nastopu na turnirju, ki dejansko tako iz strokovnega kota kot tudi organizacijskega prav spodobno nadomešča preloženo svetovno prvenstvo skupine B, so se naši hokejisti pomerili s Francozi. Slednji so v Ljubljano pripotovali v realni vlogi favoritov, niti ena reprezentanca od tu sodelujočih nima takšne kontinuitete nastopanja v najvišjem svetovnem razredu, tudi pogled na seznam zdaj navzočih igralcev razkriva, da ti prihajajo iz močnih ligaških tekmovanj v Švici, na Finskem, Češkem, kajpak pa tudi francosko prvenstvo ponuja zelo čvrsto bazo.In tako so galski petelini kar presenetljivo izpadli iz elitne svetovne skupine na zadnjem prvenstvu v Bratislavi in Košicah na Slovaškem pred dvema letoma, potem ko so 11 let, od Kanade 2008, neprekinjeno igrali z najboljšimi na svetu.Med temi so bili naši risi nazadnje pred štirimi leti prav na francoskem ledu. Zanimivi so bili tisti dnevi, maja 2017, v pariškem Bercyju, eni najbolj znanih pokritih športnih aren na stari celini. In takrat so tudi na ravni tekmovalnega značaja nazadnje naši hokejisti igrali proti Francozom.Gostitelji so bili v Parizu boljši, pred 13.000 gledalci so ugnali izbrano četo tedanjega selektorjas 4:1, edini gol za rise je zabilMed sinočnji slovenskimi tivolskimi akterji pa je bilo takrat na seznamu v Parizu šest navzočih: vratarjainterinUvod v predstavo je resda ponudil podoben scenarij tistemu s slovenske premiere proti Avstriji: vnovič so namreč vodilni gol zabili tekmeci, toda naši risi so jim hitro odgovorili z izenačenjem. Sploh pa je bil to večer domače učinkovite predstave v trenutkih številčne premoči. Prav vse tri gole so namreč risi zabili prek svoje udarne peterke z igralcem več.»To je bila prava hokejska tekma, mladi fantje so pokazali značaj. Lahko sem zelo zadovoljen, ne samo zaradi rezultata, ampak tudi zaradi poteka tekme. Na začetku smo imeli preveč spoštovanja, a smo nato kontrolirali tekmo, čeprav smo v zadnji tretjini dobili gol. Treba je bilo garati, fantje so se res dobro odzvali,« je tekmo ocenil selektor. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, ko bo ob 20. uri njen tekmec Romunija.– Avstrija : Poljska 3:2, Romunija : Ukrajina 3:2;, Poljska, Romunija, Avstrija in Francija po 3, Ukrajina 0.