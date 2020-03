Tudi Hokejska zveza Slovenije je ustavila vsa tekmovanja

Ljubljana – Hokejska zveza Slovenije (HZS) je danes sporočila, da bo zaradi razglašene pandemije izbruha novega koronavirusa do nadaljnjega ustavila vsa tekmovanja. Danes popoldne so sicer že predčasno končali tekmovanje v regionalni alpski ligi, v kateri sodelujeta tudi najboljša slovenska kluba SŽ Olimpija in SIJ Acroni Jesenice.



Zdaj pa je HZS sporočila tudi, da do nadaljnjega ustavlja vsa tekmovanja pod svojim okriljem, končno besedo pa bo imelo predsedstvo zveze. Do konca sezone v članski konkurenci je bil predviden še finale državnega prvenstva med Jeseničani in Ljubljančani, potekala pa so še tekmovanja v mednarodni ligi IHL ter v mladinskih in otroških kategorijah.