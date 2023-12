Tudi Kopitar ni uspel premagati razpoloženega vratarja Seattla

Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi doživela poraz na domačem ledu. Boljši od kraljev so bili tekmeci iz pacifiške skupine Seattle Kraken z izidom 2:1. To je bila sedma ničla kraljev v sezoni lige NHL. Vratar Seattla Joey Daccord je zaustavil kar 42 strelov domačih na gol, tudi oba slovenskega asa Anžeta Kopitarja.

V Los Angelesu so tokrat padli zgolj trije zadetki. Po prvi tretjini brez golov so prvi gol zabeležili člani gostujoče zasedbe. Brandon Tanev je zadel za 1:0 v 26. minuti. Seattle je povišal na 2:0 v 47. minuti, ko je bil uspešen Jordan Eberle. Edini gol za domače je zgolj minuto in 33 sekund kasneje dosegel Blake Lizotte. To je bila 100. karierna točka za igralca Los Angelesa, domači vratar Cam Talbot je zaustavil 28 strelov.

Hokejisti Los Angelesa v razvrstitvi pacifiške skupine zasedajo tretje mesto. Na 29 tekmah v sezoni so zbrali 18 zmag ter 11 porazov, na štirih so klonili po podaljšku in iztržili vsaj točko. Kralji imajo 40 točk, Vancouver in Las Vegas s štirimi odigranimi tekmami več pa 46 oziroma 47 točk.

Los Angeles bo tudi naslednjo tekmo odigral na domačem ledu, ko bo v nedeljo v jutranjih urah po srednjeevropskem času gostil še enega pacifiškega tekmeca Calgary Flames.

Četrtouvrščeni Calgary si 31 točk po novem deli s Seattlom. Vratar Seattla Daccord je odigral eno boljših tekem v karieri. Izenačil je svoj lastni rekord franšize z 42 obrambami, 21 v prvi tretjini. Preživel pa je tudi silovit nalet kraljev, ki so v zadnjih treh minutah skušali na vse načine izsiliti še en gol ter podaljšek.

Daccord je že 26. oktobra proti Carolini zbral 42 obramb. Je drugi vratar lige NHL v tej sezoni, ki mu je v prvi tretjini uspelo zbrati vsaj 20 obramb. Član Ottawe Joonas Korpisalo je zaustavil vseh 23 strelov, s katerimi se je soočil v uvodnih 20 minutah 28. oktobra proti Pittsburghu.

Liga NHL:

Winnipeg Jets - Detroit Red Wings 5:2

Washington Capitals - New York Islanders 3:2 (podaljšek)

Los Angeles Kings - Seattle Kraken 1:2