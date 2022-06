Tudi Magovac podaljšal pogodbo s SŽ Olimpijo

Enaintridesetletni Aleksandar Magovac je dres slovenske reprezentance oblekel 50-krat. Kariero je začel pri Jesenicah, od koder se je v sezoni 2012/13 prvič podal na tuje, in sicer v Avstrijo, kjer je zaigral za Zell am See in Kitzbühler EC. Nato je znova zaigral na Jesenicah, pred prihodom v Ljubljano v sezoni 2020/21 pa je zastopal še barve francoskega Grenobla ter slovaških Poprada in ekipe Nove Zamky.

Za Olimpijo je v minuli sezoni odigral 42 tekem v rednem delu ter sedem v končnici lige ICEHL. V državnem prvenstvu je odigral še sedem tekem. Skupaj je za Jesenice in Olimpijo v razširjenem avstrijskem prvenstvu odigral 199 tekem.

V četrtek so iz vrst SŽ Olimpije sporočili, da je tudi mladi vratar Luka Kolin za eno sezono podaljšal pogodbo. V sezoni 2022/23 tako v ekipi ostajajo še Jaka Šturm, Žiga Pance, Kristjan in Mark Čepon, Joona Erving, Rok Kapel, Gregor Koblar, Luka Kalan, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Aljoša Crnovič in Jaka Sodja. Ljubljančanom so se pridružili še Kanadčani Anthony Morrone, Marc-Olivier Vallerand in Carl Neill ter Slovenec Nejc Stojan.

Od domačih igralcev sta zaenkrat uradno klub zapustila le Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek.