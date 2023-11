Tudi menjava vratarja ni pomagala

Hokejisti SIJ Acroni Jesenic so v prvem delu alpske lige izgubili v gosteh proti Bregenzerwaldu z 2:6 (0:2, 2:4, 0:0). To je bil peti poraz na zadnjih šestih tekmah za Jeseničane, ki so sicer ostali na četrtem mestu, a za vodilnimi hokejisti Eisbären iz Zell am Seeja zaostajajo za šest točk.

Gaber Glavič je bil že po petih minutah druge tretjine prisiljen v menjavo v vratih, potem ko je Žan Us prejel štiri gole po vsega 11 strelih domačih. Nič bolje ni druge tretjine nadaljeval Bor Glavič, ki je prejel še dva gola za vodstvo Bregenzerwalda s 6:0.

Gorenjci so do konca drugega dela prek Žana Jezovška (38. minuta) in Erika Svetine (40.) zmanjšali zaostanek. Kljub 42 strelom proti vratom razpoloženega Alexandra Schmidta (40 obramb) sta bila to edina dosežena zadetka gostov. Jeseniška vratarja sta ustavila 21 od skupno 27 strelov Bregenzerwalda.

Naslednja tekma v alpski ligi Jeseničane čaka v četrtek doma proti Cortini, ki je po 18 tekmah na sedmem mestu razpredelnice.