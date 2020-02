Žiga Jeglič po litovskem skalpu: Doseganje golov je tako zabavno

Jeglič: Doseganje golov je tako zabavno

Jeglič je vrnitev v domačo Podmežaklo okronal tudi z dvema goloma, po tekmi pa navrgel: "To je bil dober začetek turnirja, veliko je bilo dobrih stvari. Seveda smo bili precej boljši od Litve, zato tudi visoka zmaga, zdaj moramo tako tudi nadaljevati, naslednja je Hrvaška. Litovci zelo dobro drsajo, potrebno je bilo biti miren, pozoren. Hoteli smo doseči tudi čim več zadetkov, ker je to tako zabavno. Proti Hrvaški pričakujem podobno tekmo kot proti Litvi, dobro moramo začeti in nato ne pretirano popuščati. Morebiti sem res pričakoval močnejši odpor Litovcev, osebno sem pričakoval težko tekmo, tudi zaradi tega smo bili tako pripravljeni. Kajti nobenega nasprotnika ne smeš podceniti, ker takrat lahko pride zgolj do slabih stvari."

Žiga Jeglič se je Podmežakli priklonil z dvema goloma v litovsko mrežo. FOTO: Jože Suhadolnik

Kopitar: Na trenutke je bila čudna tekma

Žiga Jeglič je v svojo korist odločil tudi veliko prekinitev. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenija : Litva 12:2 (4:0, 3:1, 5:1)

Dvorana Podmežakla, gledalcev 500, sodniki Müller (Švi), Piragić (Hrv), Dahl (Nor), Stupak (Kaz).

Strelci: 1:0 – Koblar (Pretnar, 3), 2:0 – Zajc (Ograjenšek, Čepon, 5), 3:0 – Koblar (Čimžar, Pretnar, 11), 4:0 – Urbas (Kuralt, 13, PP), 5:0 – Ograjenšek (Urbas, Gregorc, 22, PP), 6:0 – Jeglič (Čimžar, Repe, 30), 7:0 – Verlič (Kuralt, 37), 7:1 – Verenis (Bosas, 40, PP), 8:1 – Gregorc (Kalan, 44), 9:1 – Sabolič (Jeglič, Tičar, 47), 10:1 – Verlič (Urbas, Čepon, 48), 11:1 – Jeglič (Tičar, Sabolič, 53), 12:1 – Koblar (Kalan, Pavlin, 54), 12:2 – Krakauskas (Žukauskas, Misiuk, 60); kazenske minute: Slovenija 8, Litva 10.

Slovenija: Krošelj, Pintarič; Gregorc, Pavlin, Urbas, Verlič, Kuralt; Pretnar, Repe, Jeglič, Tičar, Sabolič; Logar, Čepon, Koren, Zajc, Ograjenšek; Crnovič, Koblar, Čimžar, Kalan, Tomaževič.

Slovenska hokejska reprezentanca je v Podmežakli po pričakovanju uspešno začela kvalifikacijske boje zaleta 2022. Risi sobrez usmiljenja uplenili z izidom 12:2 in upravičili vlogo favorita.Seveda dvoma o zmagovalcu ni bilo niti v eni sekundi obračuna v dvorani. Dvomi bi bili stvarni le, če bi se Slovenija in Litva pomerili v košarkarskem športu. Enosmerni promet pred vrati Laurinasa Lubisa je spomnil na lanski obračun na svetovnem prvenstvu divizije I v Kazahstanu, ko je v Nur Sultanu vrsta takratnega selektorja Iva Jana za konec tekmovanja, na katerem se niso vrniti med elito svetovnega hokeja, Litvo porazila kar z 9:0 in tako udarila piko na i litovskemu izpadu oziroma selitvi v tretji kakovostni razred na svetu.Pomlajena baltska vrsta je bila napo tehnični plati nedorasla risom selektorja, ki pa je vendarle tako izkušen in premeten, da ve, da mora svoje varovance tudi z lažnim alarmom držati v stanju popolne pripravljenosti. Še posebej pa je razveselilo dejstvo, da je po doglednem času, no vmes je bila tudi dopinška kazen zaradi greha na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 za Jegliča, skupaj zaigral napadNo, selektor Matjaž Kopitar je samo potrdil svoj taktični in pristopni način razmišljanja: "Na začetku smo videli našo odgovornost, disciplino in odločnost, nato pa razumem, da je pri takšnem rezultatu težko ohraniti disciplino v igri povsem stoodstotno. V vsakem trenutku smo skušali najti točko, kaj bi radi počeli, zato smo stimulirali igralce. V nasprotnem primeru je težko, vmes je bila že prav malce čudna tekma, in takrat lahko pride do poškodb. Kakorkoli, prva tekma na turnirju vselej prinaša nekaj živčnosti, prejeli smo dva gola, kar me ni razveselilo. Posebej, ker se je to zgodilo prav ob koncu tretjin. To ni dobro, to moramo odpraviti. Najbolj zadovoljen pa sem z igro tretjega in četrtega napada, hkrati pa vesel, da so bili učinkoviti vsi štirje napadi. Včasih je vse viselo na enemu, ko mu ni šlo, je bilo nato težko."V včerajšnji uvodni tekmi je Japonska premagala Hrvaško z 9:0 (4:0, 2:0, 3:0). Hrvaški hokejisti bodo slovenski tekmeci v Podmežakli drevi ob 19. uri, ob isti uri bo v nedeljo še sklepni obračun risov z Japonci. V avgustovsko zadnje sito za zimsko olimpijado leta 2022 vodi le končno prvo mesto.