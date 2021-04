Tudi nadmorska višina je pri hokeju pomembna

V nadaljevanju članka preberite:



Dogajanje v alpski hokejski ligi podobno kot v številnih drugih športnih tekmovanjih v tej sezoni zaradi znanih razmer pandemije ni doseglo želenega odmeva. Toda vsaj med hokejskimi zanesenjaki pri nas je zdaj v središču pozornosti zanimiv polfinale AHL. Začel se bo jutri, para v seriji na tri zmage sta SŽ Olimpija – Lustenau in SIJ Acroni Jesenice – Asiago, rdeča nit slovenskega razmišljanja pa je jasna: želimo si finale zmajev in železarjev!



Za Ljubljančane je to – predvidoma vsaj za nekaj let – zadnja sezona v konkurenci drugega po kakovosti hokejskega tekmovanja v regiji, saj bodo jeseni vstopili v izbrano družbo ICEHL. Tam bodo seveda kriteriji uspeha novi, že uvrstitev v končnico bi bila vredna zelo visoke ocene. Zdaj pa je zgodba drugačna. Glede na vložek, prihod uglednega finskega trenerja na klopi Raima Summanena in najširši kader konkurenčnih hokejistov v ligi je na dlani, da bi bili v Tivoliju ob koncu te sezone zadovoljni le v primeru ubranitve lovorike. Alpsko ligo so osvojili pred dvema letoma, lani končnice zaradi začetka pandemije virusa ni bilo.