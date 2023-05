Tudi vojna v Ukrajini je pokvarila praznik

V nadaljevanju preberite:

V Rigi imajo zdaj tretjič svetovno prvenstvo v hokeju. Tisto pred dvema letoma je zaradi pandemije koronavirusa in krepko omejenega številna gledalcev neprimerljivo s sedanjim, prvo, v maju 2006, pa je pospremila večjo kot zdaj. Kakšna so razmerja moči med navijači iz tujine? Koliko je vojna na evropskem vzhodu vplivala na to prvenstvo?