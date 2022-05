Tudi zadnje dejanje Slovencev pod Rožnikom šampionsko

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Ljubljani premagala Južno Korejo s 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Slovenci so tako dosegli četrto zmago na SP, že pred zadnjim dnem pa so osvojili prvo mesto na domačem prvenstvu in napredovali med elito za leto 2023.

Slovenci so pred današnjo tekmo na SP premagali še Litvo s 4:2, Romunijo z 9:1 in glavno tekmico za prvo mesto Madžarsko s 5:1. Na SP elitne skupine 2023 sta se uvrstili prvouvrščeni ekipi z ljubljanskega SP, Slovenija in Madžarska. V nižjo divizijo I (skupina B) pa je izpadla Romunija. Danes so na zadnji tekmi SP gole za Slovenijo dosegli Mitja Robar (5.), Robert Sabolič (13., 36.) in Rok Tičar (51.).

Končni vrstni red: Slovenija 12, Madžarska 9, Litva 6, Južna Koreja 3, Romunija 0.