Uganka traja: kandidati Terglav, Zupančič, Šivic, Rodman ...

Četudi so od slovesa slovenskih hokejistov od svetovne elite v Rigi minili že dobri štirje meseci, kmalu zatem pa se je od izbrane vrste poslovil selektor Matjaž Kopitar, njegovega naslednika zaenkrat še ni. Najprej je bil udarni kandidat za to mesto Nik Zupančič, nato je vloga favorita pripadla Edu Terglavu. Oba sta nazadnje delala v tujini.

»Na končno odločitev moramo še počakati, predvsem pa jo morata obravnavati strokovni svet in predsedstvo zveze,« je dejal Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS. Potrdil je, da bo v prihodnje zelo pomembno mesto pripadlo selektorju reprezentance do 20 let. Ta bi bil poslej redno zaposlen, zdi se, da je prvi kandidat za to vlogo Mitja Šivic. Krožijo pa še številna imena nekdanjih risov (Marcel Rodman, Sabahudin Kovačević, Dejan Varl, Mitja Robar itn.) za različne funkcije ...