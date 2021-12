Ujeli podaljšek, a slabše izvajali kazenske strele

Hokejisti moštva Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so v ligi NHL doživeli nov poraz. Po kazenskih strelih so s 4:5 priznali premoč Anaheimu.

Domači gledalci so tokrat doživeli izjemen obračun, na koncu pa razočarani zapustili dvorano.

Ekipa iz Anaheima je v 43. minuti tekme namreč vodila že s 4:1, nato pa so Adrian Kempe (48.), Alex Iafallo (56.) in Dustin Brown (56.), za tretji in četrti gol je Los Angeles potreboval vsega 26 sekund, izenačili.

Strelsko statistiko je popravil tudi Kopitar, ki je bil podajalec pri drugem in četrtem golu kraljev.

Podaljšek ni prinesel spremembe, pri kazenskih strelih pa je Kevin Shattenkirk, ki je zadel tudi v rednem delu, dosegel odločilni zadetek v tretji seriji. Neposredno pred njim je za Los Angeles kazenski strel izvajal Kopitar, a bil neuspešen.

Kralji so po osmem porazu v sezoni na 12. mestu v zahodni konferenci. Po prostem večeru jih naslednja tekma vnovič čaka v domači dvorani, kamor prihaja Calgary.