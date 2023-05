Ujeli zadnji vlak za končnico, zdaj že v finalu vzhodne konference

Po hokejistih Caroline Hurricanes so se v finale vzhodne konference v končnici NHL prebili tudi igralci Floride Panthers, ki so s 4:1 v zmagah izločili Toronto Maple Leafs. Ponoči so bili v gosteh po podaljšku boljši s 3:2 (2:0, 0:1, 0:1; 1:0).

Zlati gol je v 16. minuti dodatnega dela zabil Kanadčan Nick Cousins in Panterje, ki so kot osmouvrščeni ujeli zadnji vlak za končnico, drugič po letu 1996 popeljal v konferenčni zaključni dvoboj. V uvodnem krogu so presenetljivo s 4:3 v zmagah premagali favorizirano zasedbo Boston Bruins, ki je v rednem delu prvenstva izboljšala rekorda NHL po številu točk in zmag.

»To je za nas in za klub velika stvar. Čeprav so tekmeci na tokratni tekmi izenačili dobre štiri minute pred koncem rednega dela, smo potem ohranili mirno kri in zmagali. Bog, še vedno smo v igri, to je neverjetno,« se je preboja v polfinale Stanleyjevega pokala veselil Američan Matthew Tkachuk.

Nick Cousins je zabil zlati gol za Florido. FOTO: Dan Hamilton/Usa Today Sports

Za Florido, ki je vodila že z 2:0, sta v polno zadela še Kanadčan Aaron Ekblad (4.) in Carter Verhaeghe (17.), strelca za Toronto pa sta bila njun rojak Morgan Rielly (28.) in Šved William Nylander (56.). »Dvoboj s Panterji smo izgubili na prvih treh tekmah. Verjamem, da imamo dovolj dobro ekipo za osvojitev Stanleyjevega pokala, kar nam to pot ni uspelo. To je bila zamujena priložnost,« je bil razočaran Sheldon Keefe, trener Toronta.

V drugi tekmi večera so Vegas Golden Knights s 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) premagali Edmonton Oilers, tako da zdaj v zmagah vodijo s 3:2.