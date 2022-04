Umrl eden najboljših napadalcev v zgodovini lige NHL

Svet hokeja je ponoči izvedela novico o smrti enega najboljših strelcev v zgodovini severnoameriške lige NHL Mika Bossyja. Legendarni kanadski napadalec New Jersey Islanders je oktobra zbolel za rakom pljuč, umrl pa je star 65 let. Bossy je bil eden najboljših strelcev v zgodovini, kariero pa je končal predčasno zaradi težav s hrbtom. Bil je član dinastije otočanov, ki so med letoma 1980 in 1983 osvojili štiri zaporedne Stanleyjeve pokale.

»V ligi NHL smo pretreseni ob smrti Mika Bossyja, napadalca, čigar številke si v izjemni desetletni karieri zaslužijo naziv enega največjih hokejistov v zgodovini,« je dejal komisar lige Gary Bettman. Bossy je na 752 tekmah zadel kar 573-krat, s čimer ima z 0,76 gola na tekmo najvišje povprečje zadetkov na tekmo med vsemi hokejisti, ki so odigrali več kot 150 tekem. Je edini igralec v zgodovini, ki je v devetih zaporednih sezonah presegel mejo 50 golov, s petimi sezonami z najmanj 60 goli pa je na vrhu te lestvice izenačen z Waynom Gretzkyjem.

Pred njim le Gretzky, Lemieux in Dionne

Na naboru lige NHL je bil zaradi pomanjkanja ustreznih informacij leta 1977 izbran šele kot 15. Islanders so ga izbrali po posredovanju glavnega trenerja Ala Arbourja, ki je svojemu generalnemu menedžerju po pisanju lige NHL zabrusil: »Igralca lahko naučim naletov, obrambe, ne morem pa ga naučiti zadeti. In mi potrebujemo gole.«

V karieri je zabijal gole po tekočem traku, tudi v svoji zadnji sezoni 1986/87, ko so ga začele pestiti težave s hrbtom, jih je dosegel 38 na 63 tekmah. Po sezoni premora, da bi pozdravil poškodbo, se je upokojil oktobra 1988.

Skupaj je v ligi NHL dosegel 1126 točk na 752 tekmah, sedemkrat je presegel mejo 100 točk v sezoni. Večkrat je to uspelo le Gretzkyju (15), Mariu Lemieuxu (10) in Marcelu Dionnu (8). V karieri je osvojil številne posamične nagrade, med drugim tudi za najkoristnejšega igralca končnice v sezoni 1981/82, ko je na 19 tekmah zabil 17 golov in prispeval še deset podaj.