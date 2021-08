Umrl legendarni hokejski vratar Tony Esposito

Kot so sporočili iz vrst njegove nekdanje ekipe Chicago Blackhawks, se je Kanadčan Tony Esposito, tudi dobitnik nagrade vezina za najboljšega vratarja lige, zadnja leta boril z rakom trebušne slinavke.



»Blackhawks in liga NHL sta izgubila legendo,« je dejal predsednik čikaškega kluba Rocky Wirtz. »Liga NHL, Chicago Blackhawks in mesto Chicago smo izgubili ljubljenega člana naše hokejske družine. Vse od njegovega prihoda v vetrovno mesto v poznih 60. letih prejšnjega stoletja in z izjemno barvito kariero, v kateri je več kot desetletje igral za Chicago, je Tony pustil neizbrisen pečat. Ne le na ledu, tudi v skupnosti se je uveljavil naslednjih 52 let,« pa je ob Espositovi smrti zapisal komisar lige NHL Gary Bettman.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: