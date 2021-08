Umrl Nestl Aljančič

V 77. letu je v Ljubljani umrl dolgoletni športni funkcionar Ernest Aljančič, zlasti v hokejskih krogih znan kot Nestl. Odraščal je v športni družini, njegov oče je bil med začetniki hokejske igre pri nas in tudi član Hiše slavnih pod streho Mednarodne hokejske zveze (IIHF). Nestl pa se je kot najstnik ukvarjal rekreativno z nogometom, resneje pa z rokometom in predvsem hokejem na ledu, kjer je zbral tudi šest reprezentančnih nastopov.



Po poklicu pravnik je bil eden pionirjev športnega trženja na Slovenskem, delal je s smučarsko zvezo, leta 1997 pa na vrhu Hokejske zveze Slovenije nasledil Ljuba Jasniča, prav tako prepoznavnega športnega funkcionarja. Pod Aljančičevim vodstvom se je za naše hokejiste uveljavil vzdevek risi – kot ti prebivalci slovenskih gozdov naj bi bili naši reprezentanti v ostri mednarodni konkurenci majhni, a nevarni –, podpisal pa se je kot predsednik zveze tako pod prvo uvrstitev slovenskih hokejistov v najvišji razred svetovnega hokeja pomladi 2001 kot tudi leto pozneje pod uspešno premiero risov med elito na nepozabnem svetovnem prvenstvu na Švedskem.



Hkrati se je kot vpliven funkcionar uveljavil tudi v svetu IIHF, njegovo prijateljstvo z Renejem Faselom, že od leta 1994 predsednikom omenjene organizacije, je botrovalo številnim ugodnostim za hokejsko Slovenijo, najpogosteje glede podelitve prirejanja svetovnega prvenstva ali pa tekmovalnega sistema na tem turnirju. Oktobra 2010 ga je na vrhu HZS zamenjal Matjaž Rakovec, ki to vlogo opravlja še zdaj.



Tudi po tej zamenjavi je Aljančič ohranjal svojo vlogo in vpliv pri mednarodni zvezi, v zadnjih letih pa se je boril tudi z različnimi zdravstvenimi težavami, ki so tudi na koncu povzročile smrt.

