Urban Sodja ne bo več železar

V hokejski Podmežakli se je v ponedeljkovem popoldnevu zbralo domače moštvo, opravilo najprej testiranje, nato uradno začelo vadbo za novo sezono. Trener Mitja Šivic, ki je na trening iz domačega Dobrega polja, dobrih 20 km od Jesenic, prikolesaril, je zbral 27 igralcev, med njimi sta dve tretjini z že podpisanimi pogodbami za sezono. Jedro moštva je sestavljeno, s športnim direktorjem Marcelom Rodmanom iščeta le še enega kakovostnega branilca. Navijaške sanje se nagibajo k vrnitvi dolgoletnega reprezentanta Sabahudina Kovačevića, podobno si v hokejskem Tivoliju privrženci zeleno-bele barve spet želijo Žigo Panceta.



Od torkovega popoldneva pa je uradno jasno, da med železarji ne bo več krilnega napadalca Urbana Sodje. Otrok jeseniške hokejske šole, star 28 let, si namreč športno pot želi nadaljevati na tujem, v klubu ga pri tem niso ovirali. »Sezone, ki sem jih odigral na Jesenicah, mi bodo za vedno ostale v lepem spominu,« je poudaril ob slovesu.



Sicer pa pri obeh slovenskih klubih, ki sta prijavljena za sezono v alpski ligi, jeseniškem ter ljubljanskem, še ugibajo o sistemu in izvedbi tekmovanja, saj so zaradi pandemije koronavirusa v zadnjih dveh mesecih na mizi različni scenariji.