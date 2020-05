Urban Sodja z Jesenic pod francoske gore

Jesenice - Ugibanja o tem, kje bo nadaljeval svojo športno pot Urban Sodja, 28-letni napadalec, doma iz jeseniške hokejske šole, ni več. Poročali smo o tem, da bo prvič doslej srečo preizkusil na tujem, pri klubu ga ob tem niso ovirali, tako trener Mitja Šivic kot športni direktor Marcel Rodman sta z izbranimi besedami govorila o Sodjevi pripadnosti ekipnemu duhu in zaslugah pri treh naslovih državnih prvakov v zadnjih petih letih.



Poslej pa bo ta hokejist branil barve Briançona, enega vodilnih francoskih klubov, pri katerem je blestelo že nekaj slovenskih igralcev, najvidnejše sledi pa je pri moštvu iz doline pod vršaci tik ob mejo z Italijo in olimpijskim Sestrierejem zapustil Edo Terglav, ki so ga tu posebej spoštovali kot kapetana in pozneje trenerja. »Z dobrim pregledom in nadzorom je Urban za nas dobrodošla okrepitev,« so poudarili na uradni klubski spletni stani.



Na Jesenicah so sicer jedro moštva za sezono že sestavili, v tem tednu so v Podmežakli trikrat skupaj trenirali, vodstvo pa je še pred nalogo skleniti načrtovan proračun, ki bi brez slabih občutkov zadostoval za končno prijavo nastopanja v alpski ligi. Prvo prijavo so železarji, podobno kot ljubljanski zmaji, že oddali, do 1. junija se je treba zanesljivo podpisati pod udeležbo v novi sezoni. Zaradi zadnjih zapletov ob koronavirusu pa obstaja verjetnost podaljšanja roka na 20. junij, toda tega nihče še ni uradno potrdil.