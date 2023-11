Uresničitev slovenskih teniških sanj za veliko seviljsko soboto

V nadaljevanju preberite:

Slovenske teniške igralke so se z zmago proti Kazahstankam uvrstile med najboljše štiri reprezentance na svetu. Kako je doživela podvig legendarna Mima Jaušovec? Kaj čaka v soboto Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan, zakaj so Italijanke favoritinje? Kako je Kaja spravila v jok sreče mlado Španko?