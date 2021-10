Us zaklenil vrata, Olimpija se z Dunaja vrača z novo zmago

Nov »shutout«

Ljubljanski hokejisti so prijetno presenečenje lige ICEHL. Kot novinci so v uvodnih šestih kolih zbrali štiri zmage, tudi v nedeljo pa so na Dunaju odigrali zelo dobro in na koncu zasluženo prišli do novega uspeha, s katerim so se utrdili tik pod vrhom lestvice. V uvodni tretjini zadetkov sicer ni bilo, a so bili aktivnejši gostje. Domači vratarse je moral večkrat izkazati ob strelihin, a je do konca prvih 20 minut ostalo pri izidu 0:0.Gostje pa so v izdihljajih te tretjine prišli do pomembne prednosti, saj sta si dva domača igralca sekundo pred koncem zaradi prekrška in nešportnega obnašanja prislužila dvominutni kazni. Razmerje 5-3 pa so Ljubljančani nato izkoristili v začetku druge tretjine, ko je s strelom od daleč za prvi zadetek na tekmi poskrbelSredi tekme so do prve številčne prednosti prišli domači, a so se zmaji ubranili. Potem pa sta sledila še nevarna strelain, a je bil Steen na pravem mestu, pri eni od akcij pa so sodniki po ogledu posnetka ocenili, da plošček ni prešel golove črte vrat domače ekipe.Ob koncu tretjine je imel ob nekaj nevarnih strelih Dunajčanov več dela tudi ljubljanski vratar, a ni klonil. Izkazal se je tudi na začetku zadnje tretjine, ko so imeli domači igralca več. Tudi v zadnji tretjini je bilo razmerje podobno, gostje so narekovali ritem in bili nevarnejši, toda poskusain Sodje po protinapadu je ukrotil domači vratar.Pet minut pred koncem bi zmago lahko potrdil Žan Jezovšek, a je zadel okvir gola. V zadnji minuti so domači tvegali brez vratarja, gostje pa so ta zadnji nalet zdržali in se lahko veselili novih treh točk in »shutouta« svojega vratarja.Ljubljančani bodo naslednji tekmi v ligi igrali na domačem terenu; v petek s Pustertalom, v nedeljo pa s Salzburgom.