Usa ustavila pljučnica, Tavžlja pa poškodba

Žan Us v vratih železarjem zagotavlja zanesljivost. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri jeseniškem hokejskem klubu v zadnjih tednih ni bilo prav veliko dobrih novic. Najprej je moštvo zaradi množične okužbe s koronavirusom moralo za dober teden prekiniti dejavnost, ko se je vrnilo na led, se je soočalo s številnimi preloženimi nastopi v alpski ligi, saj se je virus naselil tudi po slačilnicah italijanskih in avstrijskih tekmecev.Zdaj slednji igrajo večinoma med seboj, tako da tudi napovedanega gostovanja železarjev v Linzu, 30. decembra, ne bo. Na Jesenicah pa se pripravljajo za novo dejanje slovenskega hokejskega derbija z Olimpijo, ki bo 2. januarja v Podmežakli. Toda očitno bodo morali takrat igrati brez kapetanavprašljiv pa je nastop prvega vratarjaTavželj je namreč na enem od zadnjih treningov skupil poškodbo podlahtnice, Us pa je staknil pljučnico, ki sicer, kot nam je potrdil športni direktor, nima nikakršne povezave z zloveščim virusom. Prvi vratar je zdaj že nekaj dni na bolniški (na treningih in tekmah za DP ga nadomeščata), če bo nared za sobotni derbi, pa zaenkrat v Podmežakli lahko le ugibajo.