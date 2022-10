V 18 sekundah zmaji izgubili vsaj točko

Hokejisti SŽ Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu doživeli novi poraz na domačem ledu, tokrat po hudem boju z Vienno – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1; Mehle, Kapel, Zajc).

V Tivoliju so nenehno lovili tekmeca, s svojo prepoznavno bojevitostjo in nepopustljivostjo po notah trenerja Mitje Šivica trikrat izenačili, nazuadnje dve minuti pred koncem z golom Mihe Zajca. 700 najzvestejših domačih privržencev se je veselilo vsaj podaljška, največji optimist so celo upali na zasuk do konca rednega dela. Toda že čez 18 sekund so bili uspešni Dunajčani, ko je Max Zimmer poslal plošček med nogama ljubljanskega vratarja Anthonyja Morrona.

Zmaji so tako zdaj na 9. mestu, vodilni je Bolzano. V nedeljskem kolu bodo Ljubljančani ob 18. uri gostovali v Brunicu.