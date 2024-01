V alpski ligi dva tesna slovenska poraza

Hokejisti v alpski ligi so odigrali drugi krog tekmovanja v drugem delu. Slovenski ekipi, ki se borita za končnico v kvalifikacijski skupini A, sta izgubili. Jeseničani po podaljšku proti drugi zasedbi Linza z 2:3 (0:0, 1:0, 1:2; 0:1), Celjani pa v gosteh proti Meranu s 4:5 (1:2, 2:2, 1:1).

V četrtek sta drugi del tekmovanja slovenska kluba začela z različnim uspehom. Jeseničani so doma izgubili z Val Gardeno s 5:7, Celjani pa so v gosteh premagali Steel Wings Linz s 4:2. Tokrat so železarji odigrali po podobnem scenariju, saj so tudi zdaj zapravili vodstvo. Tik pred koncem druge tretjine je zadel Miha Logar, na začetku zadnje pa Tjaš Lesničar. A so domači izenačili, drugi gol so ob igralcu več dosegli v 58. minuti. V podaljšku pa so bili nato uspešni še enkrat že po 16 sekundah in gostom prepustili le točko.

Celjani pa so po zmagi v Linzu pred dvema dnevoma doživeli tesen poraz. V Meranu so bili dolgo v igri za vsaj točko po rednem delu, lovili so gostitelje, najprej z izenačenjem na 1:1 Mindasa Mintautiškisa, potem pa na 2:3 z golom Gala Sodje Zalokarja. Po novem zadetku domačih je Nik Grahut še pred koncem druge tretjine spet znižal na 3:4, v zadnjem delu pa je Merano spet pobegnil na +2. Mintautiškis je pet minut pred koncem še znižal na 4:5, vendar je bil to zadnji gol Celjanov, ki jim ni pomagal niti umik vratarja Jakoba Brandnerja v zadnji minuti.

Po tokratnih tekmah je na lestvici jeseniška ekipa po zaslugi bonus točk še prva, a ima le še točko naskoka pred Meranom in dve pred Val Gardeno. EST Pellet Celje je s tremi točkami četrti.

Prvih šest ekip rednega dela si je že zagotovilo končnico, v nadaljevanju v skupini master igrajo le še za čim boljše izhodišče. V tej skupini so Ritten, Zell am See, mlada salzburška zasedba, Wipptal Broncos, Bregenzerwald in Cortina.

V kvalifikacijski skupini A pa so Jeseničani, ki so začeli s šestimi bonus točkami, Merano, Val Gardena, Steel Wings Linz in RST Pellet Celje, drugi slovenski klub je začel brez dodatnih točk. V skupini B so Kitzbühel, Unterland Cavaliers, Lustenau, Fassa in KAC II. Iz vsake od teh skupin si bosta prva in druga ekipa zagotovili dodatne kvalifikacije, zmagovalca dveh parov pa končnico.

V naslednjem krogu bodo Celjani v četrtek igrali v Val Gardeni, v soboto pa se bosta slovenska kluba pomerila med seboj, gostitelji bodo Celjani.