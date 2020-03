V antični Olimpiji prižgali olimpijski ogenj za Tokio

Ljubljana – V antični Olimpiji so danes brez navzočnosti javnosti prižgali ogenj za poletne olimpijske igre v Tokiu, ki se bodo – če seveda ne bo prišlo do odpovedi ali preložitve – s slovesnim odprtjem začele 24. julija letos.



Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa se je slovesnega dogodka iz preventivnih razlogov udeležilo le 100 povabljenih gostov, večinoma članov Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). »Olimpijske igre so močan odsev svetovne enotnosti ljudi,« je ob prižigu ognja povedal Thomas Bach, predsednik MOK.



»Apolon, bog sonca in svetlobe, pošlji tvoje žarke in prižgi baklo za gostoljubno mesto Tokio,« je pozvala visoka svečenica, ki jo je poosebljala grška igralka Xanthi Georgiou. Baklo je zatem predala vrhunski strelki Anni Korakaki, olimpijski prvakinji izpred štirih let v Riu de Janeiru. To se je zgodilo sploh prvič, da je ženska kot prva prejela prižgano baklo z olimpijskim ognjem.