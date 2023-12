V Celje prišel še drugi Latvijec

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so v tekmi rednega dela alpske lige na domačem ledu premagali Merano s 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Jeseničani so po porazu proti vodilnem Rittnu tekmo pričakali na šestem mestu lestvice, medtem ko je sicer enajstouvrščeni Merano prav v prejšnjem kolu presenetil vodilno zasedbo regionalnega tekmovanja. Toda tokrat zmaga domačih hokejistov nikoli ni bila ogrožena. Železarji so odločno začeli in po treh minutah povedli po golu Maksa Selana. Dobro minuto zatem je na 2:0 povišal Žan Jezovšek.

Sredi druge tretjine je za 3:0 zadel Eric Pance. Tik za tem so sicer gostje znižali z golom Daniela Gellona, a je ob koncu te tretjine prednost treh golov obnovil Martin Bohinc. V sklepni tretjini je 19 sekund pred koncem tekme končni izid postavil Tjaš Lesničar.

Hokejisti RST Pellet Celja pa so v istem tekmovanju v gosteh izgubili proti vodilni ekipi lige Rittnu z 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). Celjane, ki so trenutno predzadnja ekipa regionalnega tekmovanja in so pred tem izgubili zadnjih šest tekem v nizu, je čakala nova zahtevna gostujoča naloga. Tekmecem so nudili dober odpor, na koncu pa tesno izgubili, kar je njihov 17. poraz v tem tekmovanju.

V prvi tretjini so prednjačili domačini, a se je vseeno končala z neodločenim izidom. Celjani so celo povedli, ko je v 13. minuti hokejiste iz knežjega mesta v vodstvo popeljal Raivo Freidenfelds. V 16. so nato domači izenačili po zaslugi Ethana Szypule.

Usodna je bila druga tretjina, ko je Kevin Fink dvakrat zadel v razmaku 26 sekund, prvi gol je Ritten dosegel z igralcem več na ledu, za 3:1. V zadnji tretjini je bil še drugič natančen Freidenfelds, a je upe Celjanom uničil Simon Kostner, ki je zadel za 4:2 in potrdil zmago domačinov.