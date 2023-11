V derbiju zmaga Nashvilla, ki je Winnipegu preprečil skok na prvo mesto

V severnoameriški hokejski ligi NHL je bilo ponoči na programu pet tekem. Najbolj boleč je bil poraz Winnipega, ki ga je s 3:2 premagal Nashville ter Kanadčanom preprečil, da se zavihtijo na vrh centralne skupine in po točkah izenačijo s Coloradom.

V derbiju večera, Winnipeg je nanizal pet zmag zaporedoma, Nashville pa je peto dosegel prav ponoči, je gol in podajo za zmagovalce vpisal Roman Jos. Zadela sta tudi Yakov Trenin in Gustav Nyquist in domači so po dveh tretjinah vodili s 3:0.

Vse do zadnjega dela je bil nerešljiva uganka vratar Nashvilla Juuse Saros, ki je skupaj zbral 33 obramb. Josh Morrissey v 51. in Cole Perfetti v 52. minuti pa sta v zadnjem delu poskrbela, da je bila končnica zanimiva, a sta obe točki ostali doma.

Do zmage je ponoči prišla tudi zadnjeuvrščena Carolina, ki je po preobratu presenetila Columbus s 3:2. Vseh pet golov je padlo v zadnji tretjini, kjer je Columbus celo povedla z 2:0, nato pa so za domače zadeli Frederik Andersen, Antti Raanta in prvič v sezoni tudi Andrej Svečnikov, ki je minuto in 55 sekund pred koncem odločil zmagovalca.

Končno se je razigral tudi Edmonton. Ta je v petek najprej premagal Washington s 5:0, v nedeljo pa še z 8:2 Anaheim. Blestel je Connor McDavid, ki je sodeloval kar pri petih golih in strelsko statistiko obogatil za gol in štiri podaje.

Connor McDavid je sodeloval pri petih golih Edmontona. FOTO: Perry Nelson/Reuters

St. Louis je s 4:2 slavil v Chicagu. Dvakrat je zadel Jake Neighbours, gol in dve podaji pa je k zmagi prispeval Pavel Bučnevič. Detroit pa je s 4:1 ugnal Minnesoto pri čemer je bil Shayne Gostisbehere strelec pri zadnjem golu, pri ostalih treh pa podajalec.

Anže Kopitar, ki z Los Angelesom za zahodu zaseda drugo mesto na zahodu, je bil ponoči prost. Kralji imajo krajši premor, v sredo pa jih čaka dvoboj z Washingtonom za 14. zmago v sezoni.

Izidi:

Detroit Red Wings – Minnesota Wild 4:1

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 2:4

Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 3:2

Nashville Predators – Winnipeg Jets 3:2

Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 8:2