V drugo ni šlo, Edmonton je napolnil mrežo

Izid prvega kroga končnice v NHL na zahodu med moštvoma Los Angeles Kings in Edmonton Oilers je v boju na štiri zmage poravnan 1:1. Naftarji so se davi maščevali za uvodni poraz ter v domači dvorani Rogers Place visoko s 6:0 premagali kralje. Anže Kopitar je kar šestkrat ustrelil proti okvirju vrat, a brez uspeha.

Izkušeni 40-letni vratar kanadske zasedbe iz Edmontona Mike Smith je tokrat predstavljal nerešljivo oviro za člane gostujoče ekipe iz Kalifornije. Smith je ubranil 30 strelov kraljev ter domačo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Po prvi tretjini brez zadetkov so domači hokejisti v drugi in tretji zagospodarili na ledu, vratar zasedbe iz mesta angelov Jonathan Quick, ki je zbral 30 obramb, je tako moral šestkrat pobrati plošček iz mreže.

V 22. minuti je Leon Draisaitl ob moštveni premoči premagal Quicka za 1:0. Nato so se med strelce vpisali še Darnell Nurse, Ryan McLeod, Evander Kane dvakrat ter Jesse Puljujarvi. Connor McDavid in Evan Bouchard sta vpisala vsak po dve podaji.

Naslednji dve tekmi bosta v Los Angelesu. Peta tekma pa bo znova v Kanadi. V drugi krog konferenčnih bojev končnice bo napredovala ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage.

V zahodni konferenci je prvo zmago vpisala tudi ekipa Minnesota Wild, ki je na domačem ledu premagala St. Louis Blues s 6:2 ter se v zmagah (1:1) izenačila s St. Louisom.

V prvem krogu končnice v vzhodni konferenci so hokejisti Carolina Hurricanes dobili obe tekmi na domačem ledu in proti Boston Bruins, ki so jih v drugo premagali s 5:2, vodijo že z 2:0 v zmagah.

Izid obračuna med Torontom Maple Leafs in Tampo Bay Lightning, ki je drugo tekmo dobila s 5:3, pa je izenačen 1:1 v zmagah.