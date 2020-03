V EBEL že končali sezono

Dunaj - Končnica v EBEL, razširjeni avstrijski hokejski ligi, se je komaj dobro začela, a že so jo morali prekiniti in za to sezono končati! Vodstvo tekmovanja je namreč sklenilo, da zaradi širitve koronavirusa predčasno sklene sezono brez končnega vrstnega reda. "Ta 10. marec bo ostal zapisan kot žalosten dan za klube, igralce, funkcionarje in zlasti številne privržence. Vsi med omenjenimi smo se veselili vrha tekmovalne sezone, ki pa ga zdaj ne bomo doživeli. Gre namreč za izredno stanje na različnih področjih, odločitev pa smo sprejeli skupaj člani vodstva lige in odgovorni predstavniki klubov," je sporočil Christian Feichtinger, menedžer tekmovanja, in dodal: "Ne želimo si tekem v praznih dvoranah, našo športno panogo vendarle vedno spremljajo čustva in polne tribune."



Tako v EBEL za to sezono ne bodo razglasili zmagovalca, v ligo prvakov pa so se glede na razvrstitev iz rednega dela uvrstili Salzburg, Bolzano in Linz. Klubske sezone je tako konec tudi za naše štiri reprezentante iz klubov v tem tekmovanju: Anžeta Kuralta (Fehervar), Kena Ograjenška (Graz), Roka Tičarja (KAC) in Miho Zajca (Innsbruck).