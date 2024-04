V Edmontonu za uvod kar enajst golov in poraz Kraljev

Da hokejiste moštva Los Angeles Kings v končnici NHL čaka zelo težka naloga, je pokazala že uvodna tekma z igralci kluba Edmonton Oilers. Kralji so namreč v gosteh izgubili s 4:7 (0:2, 2:2, 2:3).

Naftarji so hitro prevzeli pobudo in pobegnili na 4:0, nakar so se jim gostje iz Los Angelesa z goloma Američana Mikeyja Andersona (v 31. minuti) in Šveda Adriana Kempeja (38.) približali na 2:4. Toda v zadnji tretjini so se domači hokejisti veselili še dveh zadetkov, s katerima so razrešili vse dvome o zmagovalcu prvega dvoboja.

Junak tekme je bil trikratni strelec, Kanadčan Zach Hyman (7., 25. in 47.), za Edmonton pa so do strelskega obračuna v zadnjih minutah v polno zadeli še njegova rojaka Adam Henrique (10.) in Ryan Nugent-Hopkins (29.) ter Nemec Leon Draisaitl (42.). Kanadčan Pierre-Luc Dubois (57.) in Američan Trevor Moore (59.) sta nato še znižala na 4:6, končni izid pa je z zadetkom v prazna vrata gostov 28 sekund pred koncem postavil Kanadčan Warren Foegele.

Zach Hyman (levo) je trikrat matiral gostujočega vratarja Cama Talbota. FOTO: Perry Nelson/Usa Today Sports

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar tokrat ni dosegel nobene točke. Na ledu je prebil slabih 20 minut in proti domačemu vratarju, Kanadčanu Stuartu Skinnerju (33 obramb), sprožil le en strel. Gostujoči čuvaj mreže Cameron Talbot je zaustavil 38 strelov.

Naslednja tekma v Edmontonu bo v noči na četrtek (4.00).