V Franciji podobno kot zdaj na Norveškem

Spomin na Pariz



Ob vzponu slovenskih hokejistov v zadnji tretjini premierne predstave v Oslu so nam misli uhajale k zadnjemu nastopu risov na prvenstvu elitnega razreda. To je bilo pred dobrimi štirimi leti, ko so osvojili le eno točko, in sicer na prvi tekmi proti favorizirani Švici. Potek pa je bil podoben temu s četrtkovega dvoboja proti Danski (3:4), le da tokrat risi niso ujeli tekmeca. V Parizu so zaostajali z 0:4, z goli Muršaka, Jegliča, Urbasa in Saboliča pa izid izenačili. V podaljšku so se nato zmage veselili Švicarji.

Hokejska pripadnost Roberta iz Zagreba

Roberta Zadravca iz Zagreba poznamo že dolga leta. S spremljevalko obiskuje tekme povsod po Evropi, hokej je njegov konjiček, in ni si težko predstavljati, kako pogreša Medveščak, ki je nekoč igral v EBEL in nato celo v KHL. V Oslu spodbuja naše rise, pred dvema letoma smo ga srečali tudi na prvenstvu skupine B v Nur-Sultanu v Kazahstanu. In kakšna bo njuna hokejska jesen? »Odpravila se bova za 11 dni na Češko ter si ogledala 10 tekem v extraligi in drugi ligi, na poti domov pa še tekmo Znojma v ICEHL. Na Češkem je ne glede na raven užitek spremljati hokej. Dvorane so polne, občutek je izjemen,« se Robert veseli naslednje poti.



Lukašenko se je že oglasil

Poleg turnirja v Oslu se v teh dneh za olimpijski vizum borijo tudi v Rigi in Bratislavi. Največje presenečenje za uvod so pripravili hokejisti Poljske, ki so z 1:0 ugnali Belorusijo. Kot že večkrat se je oglasil beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko, sicer velik ljubitelj hokeja: »Lahko le čestitam poštenim poljskim fantom, ki so premagali naše 'velike' hokejiste. Pomislite: na Poljskem hokej zanima 20 ljudi, pri nas pa zagotavljamo denar za hokej, a očitno jih tako kot nogometaše pokvari ...«

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: