V Kaliforniji so spali in se prepozno zbudili

Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so davi v NHL izgubili z drugouvrščeno ekipo metropolitanske skupine Carolino z 2:4. Slovenski reprezentant v 21 minutah svoje strelske statistike tokrat ni izboljšal.

Los Angeles kljub porazu ostaja četrta ekipa na zahodu, prednost pred zasledovalci pa počasi kopni. Zato bo zdaj še toliko pomembnejši izkupiček na dolgi seriji gostovanj, ki se bo začela v Kanadi pri Ottawi, nato pa nadaljevala v Torontu, Montrealu, Columbusu, Buffalu in pri najuspešnejši ekipi lige Bostonu.

Kralji so v domačem Staples centru prebudili prepozno. Gostje so po dveh tretjinah vodili s 3:0, šele v 50. minuti pa je za domače zadel 21-letni Uzbekistanec Artur Kalijev in jim vrnil kanček upanja.

To je trajalo dve minuti in pol, preden je 22-letni Rus Andrej Svečnikov razliko vnovič povišal na tri. Šved Samuel Fagemo je v 58. minuti sicer omilil poraz, za preobrat pa kralji ob razpoloženem nasprotnem vratarju Pjotru Kočetkovu niso imeli moči.

Novo zmago, že 20. v sezoni, je dosegel Boston, ki je s 5:1 odpravil aktualne prvake Colorado in se vodilni ekipi lige New Jerseyju približal na točko. Po dva gola sta za ekipo iz Massachusettsa dosegla Čeh David Pasternak in Američan Frederik Trent. Z novim uspehom je Boston rekordno serijo zmag na domačem ledu podaljšal že na 14.

New Jersey ima točko prednosti pred Bostonom, a je odigral tudi dve tekmi več. Ponoči je bil s 3:2 uspešen na gostovanju v Philadelphii in dosegel rekordno 11. zaporedno zmago v gosteh.