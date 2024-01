V kalifornijskem derbiju Kopitarju in soigralcem le točka

Hokejisti moštva Los Angeles Kings po sanjskem učinku v pozni jeseni v teh januarskih dneh ne blestijo. Nanizali so precej porazov in si pokvarili izhodišče za uvrstitev v končnico. Res pa prav zaradi številnih zmag pred začetkom koledarskega leta 2024 še naprej ohranjajo povsem realne možnosti za ponovitev nastopa v prestižnih izločilnih bojih, seveda pa bodo morali začetispet pogosteje nabirati točke.

Tokrat so na domačem ledu proti kalifornijskim tekmecem iz moštva San Jose Sharks osvojili le eno – po kazenskih strelih so izgubili s 3:4. Anže Kopitar tokrat ni prispeval točke za gol ali podajo. Na ledu je zbral igralni 23 minut in pol in sprožil dva strela. Sicer pa so bili v Los Angelesu s točko lahko še zadovoljni, saj jo je za izenačenje slabi dve minuti pred koncem zagotovil Drew Doughty, ob našem asu še edini pri moštvu iz šampionskih dni hokejistov Los Angelesa pred enim desetletjem.

Na lestvici zahodne konference lige NHL so Kralji 7. s 53 točkami, kolikor jih imajo tudi mesto pred njimi hokejisti iz Edmontona.