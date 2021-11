V Kanadi konec niza Kopitarjevih Kraljev

Serije izjemnega niza hokejistov Los Angeles Kings je konec. Moštvo s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem je namreč zbralo kar sedem zmag zapored, pobegnilo z dna zahodne konference NHL in se pridružilo skupini zasedb, ki bi imele zdaj izhodišče za končnico, tokrat pa je Kraljem le spodrsnilo. Toda obenem so v Winnipegu osvojili točko za remi po 60 minutah in tako je to že tekma št. 8 v nizu, na kateri v rednem delu niso doživeli poraza.

Winnipeg je bil boljši na koncu s 3:2, najprej je gol za izenačenje zabil v 14. minuti zadnje tretjine Dylan DeMelo, povrhu je imelo takrat njegovo moštvo igralca manj na ledu. Podobno kot tudi Avstrija na jeseniškem ledu v sobotnem popoldnevu, ko so risi prav tako v podaljšku, in sicer v trenutku svoje številčne premoči, doživeli poraz. V Winnipegu pa je tudi sledila podaljšana igra za zmago, Mark Schiefele je odločil zmagovalca že po 32 sekundah.

Našega asa tokrat na gostovanju v Kanadi ni bilo med strelci ali podajalci, po točkah je sicer še naprej visoko na skupni lestvici: na 15. mestu za 8 golov in 8 podaj. Vodi Nemec Leon Draisaitl iz Edmontona s 14 goli in 14 podajami.

Po kanadski turneji se zdaj Kralji vračajo domov, po srednjeevropskem času se bodo v noči s srede na četrtek pomerili doma z Washingtonom.