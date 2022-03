V Ljubljani brez Avstrije in Francije

Kar se je v zadnjih dneh po hokejski Evropi šušljalo, se je zdaj tudi uresničilo. Reprezentanci Avstrije in Francije bosta že letos nastopili na svetovnem prvenstvu na Finskem, kar pomeni, da ju kot glavnih tekmic naših risov, ki jih vodi selektor Matjaž Kopitar, ne bo na tekmovanju skupine B, v Ljubljani od 2. do 8. maja.

Zdaj se bo tako Sloveniji, Južni Koreji, Madžarski in Romuniji pridružila še Litva, na turnirju bo tako le pet moštev, najboljši dve se bosta uvrstili na SP 2023, zadnjeuvrščeno bo izpadlo v tretji kakovostni razred. Jasno pa je, da je zdaj pred slovenskimi prireditelji novi izziv, saj bo treba logistiko in spored spremeniti, seveda tako ne bo več vstopnic za derbija Slovenije z Avstrijo in s Francijo, na katerih je bilo pričakovati razprodan Tivoli. Kakšen status bosta v prihodnje imeli zdaj izključeni moštvi Rusije in Belorusije, še ni jasno.