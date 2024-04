V lov na elitni razred brez četverice iz Nemčije

Ugank ni več, Edo Terglav, slovenske hokejske reprezentance je izbral 23 hokejistov, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Bolzanu. To se bo začelo v nedeljo, ob 12.30 se bo Slovenija na uvodni tekmi prvenstva pomerila z Južno Korejo.

Kot je bilo pričakovati, na Južnem Tirolskem ne bo štirih slovenskih udeležencev finala nemškega prvenstva, saj do tega petka Blaž Gregorc, Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič še niso končali klubske sezone. Na končnem seznamu ni več treh hokejistov, ki so bili nazadnje na pripravah: branilcev Urbana Podrekarja ter Mihe Štebiha in napadalca Luke Maverja. Ken Ograjenšek pa je nazadnje že zaradi poškodbe kolena manjkal na dveh tekmah risov v Franciji.

Seznam risov za SP

Vratarji: Gašper Krošelj (Banska Bystrica, Svk), Matija Pintarič (Rouen, Fra), Žan Us (Jesenice).

Branilci: Rožle Bohinc (Jesenice), Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Aleksandar Magovac, Bine Mašič (vsi Olimpija), Kristjan Čepon (Västervik, Šve), Matic Podlipnik (Kitzbühel).

Napadalci: Miha Beričič, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Nik Simšič, Jaka Sodja (vsi Olimpija), Jan Drozg (Habarovsk, KHL), Žan Jezovšek (Jesenice), Anže Kuralt (Fehervar, ICEHL), Rok Macuh (Olomouc, Češ), Robert Sabolič, Blaž Tomaževič (oba VSV, ICEHL), Rok Tičar (Vienna, ICEHL), Matic Török (KooKoo, Fin).