V sloviti dvorani Madison Square Garden vladal zakon bivšega

Hokejisti Los Angeles Kings so NHL gostovali v Madison Square Gardnu, kjer so jih domači New York Rangers premagali kar s 4:1. Po nizu 11 zaporednih gostujočih zmag so kralji, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, v gosteh izgubili še drugič zaporedoma. Kopitar je bil podajalec pri edinem golu gostov na tekmi.

Kralji se v gosteh proti newyorškima ekipama niso najbolje znašli. Najprej so po podaljšku z 2:3 klonili proti New York Islanders, nato pa z 1:4 še proti Rangers.

Kopitar je bil po tekmah kot vsako sezono tudi tokrat na voljo slovenskim novinarjem v New Yorku. Poraza ga seveda nista razveselila, je pa ocenil, da je bila serija gostovanj z 11 zmagami, enim porazom po podaljšku ter enim po rednem delu kar dober izkupiček.

»Nasproti sta si stali dve dobri ekipi in mislim, da je bila tekma kar dobra za ogledati. Na žalost se ni izteklo tako, kot smo si mi zamislili. Ampak igrali sta dve dobri ekipi in mogoče so nam proti koncu tekme tudi že malce pošle moči,« je dejal slovenski zvezdnik.

Rangerji pa so se zmage veselili po odlični predstavi vratarja Jonathana Quicka, nekdanjega dolgoletnega člana losangeleškega moštva, ki je kar 16 sezon nosil dres kraljev. Poleg tega, da je z njimi osvojil dva Stanleyjeva pokala, je bil dvakrat tudi finalist za nagrado vezina (2011/12, 2015/16).

Quick je tokrat zbral 25 obramb. Mika Zibanejad in Jimmy Vesey sta zadela v drugi tretjini, Vincent Trocheck je k zmagi dodal tri podaje, med strelce za gostitelje pa sta se vpisala še Jonny Brodzinski in Will Cuylle.

»Seveda, da je bila ta tekma zame še toliko bolj posebna,« je dejal Quick. »To poletje, ko smo izvedeli za razpored tekem, sem si označil, kdaj bom igral proti njim. A veliko delo so opravili fantje na ledu pred mano, saj so blokirali strele,« je še priznal Quick.

Napadalec gostov Phillip Danault je po 6:37 minute igre v tretji tretjini z igralcem več pokvaril Quicku shutout. Podajalca sta bila Adrian Kempe in Kopitar.

»Mislim, da nismo igrali slabo. Enostavno nismo igrali z dovolj elana, da bi nam dali možnost za zmago,« je po tekmi ocenil trener kraljev Todd McLellan in dodal: »Pet tekem v osmih večerih je zelo naporno in obremenjujoče za igralce.«

Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo v domači dvorani gostili Winnipeg Jets.