V nedeljo brez tekme Olimpija vs. Bolzano

Po zadnji bledi predstavi proti KAC iz Celovca in tako četrtkovem tivolskem porazu z 1:5 so Olimpijini hokejisti ter v Ljubljani spet prebujeni privrženci nestrpno pričakovali jutrišnjo uvodno tekmo v novem letu in popravni izpit proti Bolzanu.

Toda tako kot številne tekme, pred dnevi tudi v alpski ligi med Jesenicami in Vienno, jutrišnje predstave na tivolskem ledu ne bo. Iz vodstva lige so sporočili, da je tekma Olimpija – Bolzano preložena zaradi zdravstvenih težav. Očitno gre tudi v tem primeru za preprečevanje širitve koronavirusa. Novi datum dvoboja bodo v ligi objavili pozneje.