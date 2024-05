V New Yorku je vedno bolj tesno, Carolina zaostaja le še za zmago

V ligi NHL je bilo vse pripravljeno za veliko slavje New York Rangers, najboljšega moštva rednega dela sezone, ki je proti Carolini Hurricanes v konferenčnem polfinalu povedlo že s 3:0 v zmagah. Rangers so bili prepričljivi, a ko se je Carolina znašla na robu prepada, se je orkan prebudil in dobili so naslednji dve tekmi. Na peti so bili prepričljivo boljši s 4:1, šesta bo na njihovem ledu, ko bodo imeli priložnost za izenačenje.

Carolina je drugo in tretjo tekmo izgubila po podaljšku in nihče več jim ni pripisoval resih možnosti, da se vrnejo v igro. Nato so na četrti tekmi izvlekli tesno zmago s 4:3, na peti pa so bili še precej boljši. Niso se ustrašili zaostanka z 0:1 pred zadnjo tretjino, za zmago so zadeli Jordan Staal, Evgenij Kuznecov, Jordan Martinook in v prazno mrežo na koncu še Martin Necas.

Zdaj imajo Hurricanes možnost, da na domačem ledu izenačijo serijo in si priborijo sedmo tekmo v New Yorku, kjer bi se pred glasno publiko obetal pravi hokejski spektakel.

V zahodni konferenci so Dallas Stars s 5:1 odpravili Colorado Avalanche in povedli s 3:1 v seriji. Bili so bolj uspešni od njihovih košarkarskih kolegov, ki so tesno izgubili proti Oklahomi. Pri Dallasu je Wyatt Johnston dosegel prva dva gola na tekmi, zmaga pa nikoli ni bila pod vprašajem.