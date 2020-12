V NHL razmišljajo o začasni kanadski diviziji

Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL se pripravlja na posebno sezono 2020/21. V njej bo, kot kaže, začasno tudi spremenilo sestavo skupin v tekmovanju, saj bo zaradi omejitev v koronski krizi predvidoma oblikovalo ločeno divizijo za sedem kanadskih ekip.



Kot so zapisali na spletni strani tekmovanja, je komisar lige Gary Bettman pojasnil, da se v vodstvu lige soočajo s številnimi izzivi. Eden najzahtevnejših bo logistika izpeljave sezone, pri čemer delo otežujejo še omejitve gibanja in otežen prehod meje med ZDA in Kanado. Zato je ena od možnih rešitev oblikovanje posebne začasne divizije samo s kanadskimi ekipami, ki v rednem delu tako ne bi igrale z ameriškimi tekmeci.



»Veliko stvari moramo narediti, preden se vrnemo na led in začnemo igrati. Očitno je, da ne bomo mogli igrati 82 tekem. Če pa bodo obveljale omejitve gibanja med ZDA in Kanado, se bomo morali tudi tu prilagoditi,« je dejal Bettman.



Predloge o začasnih spremembah tekmovalnih skupin mora potrditi še izvršni odbor lige. A kot je dejal Bettman, so za zdaj najbližje zamisli, da bi sedem kanadskih ekip (Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Vancouver Canucks in Winnipeg Jets) igralo v svoji diviziji, medtem ko bi preostalih 24 ameriških razdelili v tri divizije s po osmimi.



Za zdaj pa tudi ni mogel podati natančnega podatka o začetku sezone. Po prvotnih načrtih ob koncu letošnje, ki se je zaradi koronske krize in prekinitve zavlekla globoko v poletje, naj bi jo začeli 1. januarja.



»Na tem področju je še veliko dela, toliko stvari je treba doreči,« je o tej temi dejal komisar lige. Poleg datumov začetka tekmovanj se morajo dogovoriti še o številu tekem v predtekmovanju, pa tudi o pripravljalnih kampih pred začetkom sezone, ki bodo zaradi aktualnih razmer tudi doživeli spremembe. O vsem skupaj pa se morajo nato dogovoriti še s sindikatom igralcev NHLPA.



V NHL računajo, da se bodo po sezoni 2020/21, ki bo posebna in še vedno zaznamovana s koronsko realnostjo, nato lahko vrnili k staremu sistemu v sezoni 2021/22, ko se bo ligi kot 32. član pridružil še nov klub Seattle Kraken.



Nemška tiskovna agencija dpa pa je danes poročala, da naj bi novo sezono začeli 13. januarja. Sklicuje se na poročanje več ameriških medijev in povzema, da bo dogovor med NHL in NHLPA, do katerega bo predvidoma prišlo ta teden, vključeval tudi število tekem, to naj bi bilo med 52 in 56 v rednem delu.

